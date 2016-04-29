Нацбанк планирует перечислить в госбюджет-2016 свыше 38 миллиардов

Национальный банк Украины планирует в 2016 году перечислить в государственный бюджет Украины 38,164 млрд грн своей прибыли, что на 164 млн грн больше запланированного показателя на текущий год.

Как напомнил регулятор на своем сайте, в рамках закона «О Национальном банке Украины» финансовая отчетность НБУ составляется в соответствии с международными стандартами и должна быть утверждена советом регулятора, однако полномочия предыдущего состава совета закончились 10 сентября 2015 года, а новый состав еще не сформирован президентом и Верховной Радой Украины.

По информации НБУ, согласно консолидированной отчетности за 2015 год, прибыль регулятора составила 81,4 млрд грн, а прибыль к распределению – 54,2 млрд грн. После утверждения консолидированного отчета советом, НБУ направит 16 млрд грн прибыли на увеличение своих общих резервов.

Чистые доходы НБУ в 2015 году составили 85,2 млрд грн, а их основными источниками стали проценты по ценным бумагам Украины и проценты за полученные банками кредиты на поддержку ликвидности и стабилизационные кредиты.

В то же время, регулятор выплачивал проценты по депозитным сертификатам, и в результате чистый процентный доход НБУ после вычета резервов составил 43,2 млрд грн.

Расходы НБУ, без учета процентных и комиссионных, составили 3,9 млрд грн, эти средства были использованы в том числе и на содержание персонала, изготовление банкнот и монет, административно-хозяйственные расходы.

Также НБУ напомнил, что его активы в прошлом году выросли на 272 млрд грн, или на 47% - до 849,2 млрд грн, в том числе международные резервы выросли на 5,8 млрд долл. США, или на 77% - до 13,3 млрд долл. США на конец года.

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Как сообщал УНИАН, активы НБУ в 2014 году по сравнению с началом года выросли на 159,935 млрд грн, или на 38%, за счет увеличения объема государственных ценных бумаг в портфеле НБУ, роста объема взносов в счет квоты Международного валютного фонда, а также прироста кредитов банкам и другим заемщикам.