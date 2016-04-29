В Минфине рассказали о первых результатах поиска "мертвых душ": незаконные соцвыплаты могут достигать 60 миллиардов

Исходя из первых результатов верификации социальных выплат, которую в марте начало Министерство финансов, около 60 млрд грн бюджета могут идти на незаконные соцвыплаты.

Об этом заявил в интервью ZN.UA глава департамента финансов социальных программ Минфина Андрей Рязанцев.

"Мы отработали 4 млн 29 тыс. выплат, в их числе 342,2 тыс. выплат, к которым у нас есть разнообразные замечания. Это около 9% от проверенных. А 9% от 48,4 млн всех соцвыплат — это 4 млн 356 тыс. выплат с подозрениями. Не менее 5 млрд грн потерь в месяц, если брать минимальную пенсию. То есть, исходя из наших сегодняшних прогнозов, около 60 млрд грн бюджета могут уходить на незаконные соцвыплаты", - подчеркнул он.

По его словам, первая группа, которую внесли в черный список, — социальные выплаты по утерянным паспортам. В эту группу попали только те, у кого дата утраты паспорта раньше, чем: а) открытие счета в банке, б) назначения социальной выплаты.

"Версии две: либо по этим документами кто-то другой получает выплаты, либо это те же люди, имея на руках уже новый документ, дублируют какие-то виды социальной помощи. И то и другое возможно по причине разрозненности информационных баз социальных фондов. Эта группа на сегодняшний день составляет 31 тыс. человек. По этому источнику мы проверили 4 млн 29 тыс. человек. Если наложить выявленную пропорцию на 48 млн всех соцвыплат, то имеем потенциально более 372 тыс. выплат по утерянным документам. Целый город. И это только одна группа. В деньгах — около полумиллиарда гривен кто-то получает ежемесячно в карман по утерянным паспортам. В год — около 6 млрд грн.", - заявил Рязанцев.

По его словам, вторая группа в черном списке - получатели, у которых отсутствуют, подозрительны или отменены идентификационные коды, — это 75 тыс. 765 человек. на 4 млн 29 тыс. проверенных.

" Под подозрительными понимаются: а) наличие к одному коду двух разных людей, б) код к паспорту вообще не прикреплен, что ставит под сомнение природу происхождения паспорта, в) регистрационный номер закрыт, лицо снято с учета, г) дата рождения не совпадает с кодом и пр. Здесь речь идет либо о полном хаосе с документами, либо тоже — о схеме", - подчеркнул глава департамента финансов социальных программ Минфина.

По его словам, на 4 млн 29 тыс. проверенных — 75 тыс. 765 из этой категории.

"Но перейдем к третьей группе риска, которая напрямую касается выплат ВПЛ, у которых есть недвижимость на подконтрольной территории. Таких граждан мы насчитали 11 тыс. 924из 191 тыс. проверенных переселенцев. То есть, если рассматривать цифру опять-таки в проекции к общему количеству переселенцев в 1 млн 700 тыс., то на сегодняшний день около 100 тыс. ВПЛ могут иметь недвижимость на подконтрольной территории. И часть из них даже умудряются получать субсидии на эту недвижимость", - отметил Рязанцев.

Четвертая группа риска, по его словам, также касается ВПО. Речь идет о 13 тыс. 150 переселенцах, депозиты которых составляют более 10 прожиточных минимумов (13,7 тыс. грн). Рязанцев также сообщил о наличии пятой группы граждан из категории так называемых субсидиантов.

"Безусловно, нам еще предстоит выяснить, как так получилось, что газа мы потребили на 18 млрд грн, а субсидий выдали на 27 млрд. Однако уже сейчас есть прямые вопросы к 115,3 тыс. граждан (из 2,48 млн проверенных), которые приобретали недвижимость, землю на суммы более 50 тыс. грн в течении 12 месяцев перед обращением за субсидией", - подчеркнул он.

"В чем суть действующей системы социальных выплат? Ее части не пересекаются. В этом основная проблема. То есть человек может всю жизнь работать и не знать, что кто-то за него получает какие-то социальные выплаты, числясь в Минсоцполитики малообеспеченным. Централизация базы всех социальных выплат должна была произойти уже давно. На это выделялись деньги в 2012 г. В последние два года также шла речь о создании единой социальной платформы, под которую давно выделил средства Всемирный банк. Но дата запуска почему-то постоянно переносится. Теперь речь идет уже о 2017–2018 гг.", - подчеркнул чиновник.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины проводит аудит и верификацию социальных выплат и их получателей для оптимизации системы социальной защиты и социального обеспечения граждан. По словам экс-министра финансов Натальи Яресько, проверка необходима для выявления злоупотреблений, «мертвых душ» и несоответствий критериям получения социальной помощи. По оценкам Минфина, верификация позволит сэкономить на расходах госбюджета 5 млрд грн, при этом социальная поддержка будет предоставляться только тем лицам, которые реально в ней нуждаются.