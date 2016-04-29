Украинцам напомнили о налогах: последний день подачи деклараций - 4 мая

Государственная фискальная служба Украины установила срок завершения кампании декларирования гражданами доходов, полученных в 2015 году, на 4 мая 2016 года.

«В связи с тем, что последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах для граждан и лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность, приходится на выходной и праздничный день, последним днем подачи декларации будет считаться 4 мая 2016 года», - сообщила пресс-служба ГФС.

Кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в течение 2015 года, стартовала в Украине 1 января 2016 года. В соответствии с налоговым законодательством, граждане подают декларации до 1 мая, предприниматели - в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала (года).

Как сообщал УНИАН, украинцы в январе-марте 2016 года задекларировали более 15 млрд грн полученных в 2015 году доходов, при этом 1323 гражданина задекларировали доходы свыше 1 млн грн.

Объем задекларированных доходов граждан, полученных в 2014 году, составил 44,5 млрд грн, декларации об имущественном состоянии и доходах подали 523 тыс. украинцев.