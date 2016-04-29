НБУ сформировал резерв под потери в Крыму и на Донбассе в 1 миллиард гривень

Резервы Национального банка Украины под потери активов, связанных с Автономной Республикой Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей, на конец 2015 года составили 1,022 млрд грн, что на 20 млн грн, или на 2%, ниже показателя на конец 2014 года на уровне 1,042 млрд грн.

Как говорится в консолидированном отчете НБУ за 2015 год, опубликованном на сайте регулятора, в прошлом году НБУ восстановил полезность основных средств на сумму 9 млн грн, в то время как в 2014 году, учитывая временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей, регулятор признал обесценивание активов в сумме 798 млн грн.

В январе прошлого года президент Украины Петр Порошенко в ходе совещания с руководителями фракций Верховной Рады заявил, что Украина вернула 3,7 миллиарда гривень, украденных во время аннексии Автономной Республики Крым. Предположительно, речь шла о наличности и ценностях из хранилищ Национального банка Украины в Автономной Республике Крым, похищенных в результате аннексии полуострова.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года в результате непризнанного миром референдума, прошедшего в Автономной Республике Крым, Украина потеряла полуостров. Кремль включил его в состав Российской Федерации. По оценкам правительства, предварительная сумма убытков от такой аннексии - 1 триллион 80 миллиардов гривень, или 68 млрд долл. по текущему курсу.

С 7 августа 2014 года Нацбанк обязал банки Украины приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.