Баланс недели: газовая "уравниловка", деньги на Чернобыль и валютные смягчения

Ключевым событием минувшей недели и, возможно, всего экономического года, стало принятое правительством решение о введении в Украине единой цены на газ для всех потребителей. Данный шаг приведет к значительному повышению стоимости этого вида топлива, удорожанию коммунальных услуг, но одновременно позволит досрочно выполнить обязательство нашей страны перед ключевым кредитором - Международным валютным фондом. То, что предыдущий Кабмин Арсения Яценюка планировал «растянуть» минимум до конца 2017 года, разрубил как «Гордиев узел» одним росчерком пера премьер-министр Владимир Гросман.

С 1 мая тысяча кубометров газа будет стоить 6879 грн (272 долл. США) - и никаких «льготных» скидок или «социальных» объемов потребления, позволявших ранее одним платить за газ 7200 грн за тысячу кубов, а другим, включая предприятия теплокоммунэнерго, - 3600 грн.

Как подчеркнули в правительстве, установленная цена - рыночная, и в ближайшее время она не будет пересматриваться. Не подлежит пересмотру и рост коммунальных тарифов на тепло. С 1 мая платежки за горячую воду и отопление вырастут на 60% - в связи с упразднением льгот для предприятий ТКЭ.

В среднесрочной перспективе новых тарифно-ценовых витков в Кабмине обещают не допустить, даже в случае, если внезапно начнет дорожать нефть, а за ней - и импортируемый в Украину газ. Экономить будут на транспортировке и «сопутствующих» платежах, но на конечных потребителей финансовый груз обещают не перекладывать.

Как отмечают эксперты, решимость правительства в «газовом» вопросе была продиктована сразу несколькими причинами. Во-первых, украинские реалии таковы, что там, где есть «льготники», есть и махинации. Разница в стоимости топлива для различных категорий потребителей позволяла устраивать финансовые маневры, выкачивая из бюджета «компенсационные» платежи в пользу облгазов и «присосавшихся» к ним фирм. Можно предположить, что многие крупные состояния в Украине нажиты именно на играх близких к власти людей с разницей цены на газ.

По оценкам правительства, за последние годы на одних лишь «компенсациях» умелые дельцы заработали десятки миллиардов долларов. «50 млрд долл. потратило государство на разницу в цене, - сетовал премьер Гройсман. - Вы думаете, эти деньги были распределены в пользу бедных людей? Этим воспользовались олигархи».

Не случайно, представляя правительственное решение, первый вице-премьер-министр Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик акцентировали: установление единой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны. Аналогичного мнения президент Украины Петр Порошенко, назвавший решение Кабмина «мощным антикоррупционным шагом».

Но не только коррупция подвигла министров на ценовой газовый «подвиг». Как рассказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, серьезных решений от Украины ждал ключевой кредитор страны - Международный валютный фонд. Первоначально меморандум с Фондом предполагал поэтапное повышение цен и тарифов - на 70% с апреля 2016 и еще на 30%, до 100% рыночной цены - через год. Но Кабмин Яценюка соответствующего решения вовремя не принял. И, возможно, сделал это осознанно. Вопрос тарифного регулирования был одним из наиболее спорным в переговорах с Фондом. Компромиссного решения не было, и все дискуссии попросту зашли в тупик еще в феврале-марте текущего года.

Пауза в отношениях с основным кредитором не на шутку затянулась. Это и потребовало от уже нового Кабинета Владимира Гройсмана радикальных шагов, а именно - установления рыночной стоимости газа. «Сейчас мы переходим на систему, когда все платят рыночную цену, а тем, кому необходимо, государство дает субсидию. Поскольку сейчас цена на газ падает, и конъюнктура рынка позволяет это сделать (перейти к единой цене на газ – УНИАН), МВФ предложил принять все одним шагом и не растягивать процесс еще на год», - пояснил Коболев.

Болезненную пилюлю подсластил вице-премьер Павел Розенко. Он уверил, что тем, кому новая цена газа окажется не по карману, помогут. В бюджете, по словам Розенко, нашли дополнительно 5,3 млрд грн на субсидии для домохозяйств. «Таким образом, на субсидии в 2016 году будет выделено в общей сложности более 40 млрд грн. По нашим расчетам, этой суммы хватит для того, чтобы покрыть расходы на газ для малообеспеченных граждан Украины», - сказал Розенко.

Но субсидии не спасут ситуацию. В правительстве рассчитывают, что высокая стоимость газа научит граждан экономить ресурсы, пользоваться программами энергоэффективности и учитывать каждый потребленный газовый кубометр. Для этого уже к концу года в Украине установят 1 млн газовых счетчиков в домохозяйствах, которые до сих пор не оборудованы приборами учета. О масштабной программе установки счетчиков сообщил премьер Гройсман.

«Нафтогаз» готовит сани

На минувшей неделе также стала известна расчетная цена на импортируемый газ. В Кабмине ожидают, что она не превысит 185 долл. за тысячу кубометров вплоть до конца года. Прогнозы правительства оказались несколько оптимистичнее экспертных оценок и предположений мировых рейтинговых агентств, утверждающих, что стоимость импортного топлива для Украины до конца 2016 года составит порядка 200-202 долл. за тысячу кубометров.

Кроме того, стало понятно, где Украина, вероятнее всего, будет закупать необходимое топливо. Глава «Нафтогаза» Коболев в комментарии журналистам сообщил, что о закупке газа в России на данный момент речь вообще не идет. «Мы себя комфортно чувствуем с европейскими потоками», – сказал Коболев.

При этом он дал понять, что деньги на закупку топлива тоже «найдутся». По его словам, «Нафтогаз» намерен в мае погасить кредит Европейского банка реконструкции и развития на 300 млн долл., привлеченный осенью 2015 года как раз на закупку европейского топлива. Кредит, напомним, является возобновляемым. То есть, как только нам снова потребуются средства, ЕБРР тут же их предоставит. Случится это, по расчетам «Нафтогаза», накануне нового отопительного сезона - в третьем квартале текущего года.

Но если вопрос с прямыми поставками газа в Украину более-менее решен, то в отношении транзита - из России в Европу по украинской трубе - Украина настаивает на проведении переговоров с «Газпромом» в трехстороннем формате, при участии Евросоюза. Правда, когда состоятся дискуссии, - неизвестно.

«Потребность (обсуждения – УНИАН) транзита очень высокая, - сказал глава «Нафтогаза». - Но сейчас весь вопрос не в том, готов ли к переговорам Брюссель. Сейчас весь вопрос не в Брюсселе, а в Москве, когда Москва согласится на переговоры. Пока Москва все приглашения Брюсселя игнорирует». По мнению Коболева, контакты с Россией не поддаются никакому планированию и прогнозированию, и это несет большие риски.

О рисках, к слову, предупредило на текущей неделе и рейтинговое агентство Fitch. По его мнению, отношения «Нафтогаза» с «Газпромом» во многом отражают политическое напряжение, существующее между Украиной и Россией. «Но для «Нафтогаза» это еще и фактор, влияющий на качество кредитования компании, - отметили в агентстве. - «Нафтогаз» надеется восстановить объемы прокачки, которые были существенно сокращены по сравнению с теми, которые указывались в контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом» от 2009 года, положения которого сейчас оспариваются в Стокгольмском арбитраже. Но рассмотрение спора может занять много времени, а его исход непредсказуем. При этом для «Нафтогаза» сохраняются правовые риски, риски прерывания транзита и поставок топлива».

Деньги на Чернобыль

Датой недели, бесспорно, стала 30-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Широкая информационная кампания была развернута по всем информканалам, включая социальные сети. Украинцы читали, слушали, вспоминали страшные дни апреля 1986 года, когда весь мир узнал о том, каким может быть «мирный атом».

Многолюдно было и в самом Чернобыле. Одних лишь пресс-туров в зону отчуждения и на ЧАЭС организовали не меньше десятка.

А в Киеве прошла большая донорская конференция - под председательством президента Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти и премьера Гройсмана. Цель мероприятия, прошедшего, к слову, в закрытом от прессы режиме, - сбор средств на достройку хранилища отработанного ядерного топлива «сухого типа». Власти рассчитывали привлечь не менее 105 млн евро - ровно столько требует на сегодня достройка хранилища. Но Киев решили «не баловать».

Доноры договорились выделить нашей стране в общей сложности 87,5 млн евро. Причем деньги будут направлены не только на хранилище, но и на другие проекты, связанные с аварией на ЧАЭС. Почти половину заявленной суммы - 40 млн евро - выделяет ЕБРР, остальное - страны «Большой семерки» и другие доноры. Украина пообещала использовать средства рационально и уже к концу 2017 году ввести в эксплуатацию «сухое» хранилище.

Минфин «продает» госбумаги

Не обошлось на минувшей неделе и без важных финансовых новостей. В пятницу, 29 апреля, глава Минфина Александр Данилюк представил своих заместителей - Яну Бугримову, Юрия Буцу, Светлану Воробей, Оксану Маркарову, Евгения Капинуса и Сергея Марченко. «Надеюсь, уже сегодня начнем работать по полной», - отметил руководитель ведомства на своей странице в Facebook.

А двумя днями ранее Кабмин одобрил решение Минфина осуществить дополнительный выпуск и размещение облигаций внешнего госзайма и государственных деривативов на 430,6 млн долл. Цель допэмиссии бумаг - завершить реструктуризацию внешнего государственного долга, проведенную в ноябре прошлого года. В Минфине не раскрыли деталей процедуры, но сказали, что она носит сугубо «технический» характер. Условия выпуска аналогичны тем, что озвучивались полгода назад: доходность облигаций составит 7,75%.

Не забыли в Минфине и о «внутренних» кредиторах. За два дня - 26 и 27 апреля - Минфин провел два крупных аукциона, разместив трехлетние гривневые ОВГЗ со средневзвешенной доходностью 18,44 - 18,45% годовых на общую сумму 5,8 млрд грн. По оценкам финансистов, такие объемы размещения бумаг - не последние в этом году. В ближайшее время Минфин продолжит практику привлечения средств через ОВГЗ-аукционы и предложит рынку краткосрочные и среднесрочные гривневые облигации, а также валютные со сроком обращения 1,5 и 2 года.

Еще одной знаковой новостью минувшей недели стало завершение реструктуризации долга «Укравтодора» перед российским банком «ВТБ Капитал» на сумму 100,8 млн долл. Кредитор согласился списать 25% номинальной стоимости долга в размере 25,2 млн долл. и продлить срок погашения оставшихся облигаций до 1 сентября 2019 года, заменив их новыми бумагами на 75,535 млн долл. и госдеривативами.

«Реструктуризация долга «Укравтодора» завершает реструктуризацию гарантированного государством долга. Благодаря достигнутым договоренностям Украина снизит долговую нагрузку, а следовательно усилит макроэкономическую стабильность, оздоровит экономику и, благодаря этому, оживит привлечение инвестиций», - прокомментировала договоренности пресс-служба Минфина.

Нацбанк «чистит» банки и смягчает ограничения

Не остался в стороне от информационного поля и Национальный банк Украины. На минувшей неделе он вновь прибегнул к практике признания банков неплатежеспособными из-за непрозрачной структуры собственности. Список «провинившихся» пополнил банк «Юнисон», которым владеют 11 офшорных компаний.

Напомним, в конце 2015 года НБУ опубликовал перечень из 48 банков, структура собственности которых вызывала вопросы у регулятора. Финучреждениям дали время - до конца первого квартала 2016 года, чтобы привести все уставные формальности в порядок. Уже в феврале Нацбанк начал проверки выполнения своих требований, и зачислил в банкроты банк «ТК Кредит». «Юнисон» стал вторым сначала года банком, наказанным за нарушение правил банковской дисциплины в части сокрытия информации о конечных бенефициарах.

Не менее важным стало и решение НБУ о смягчении валютных ограничений для импортеров. В четверг, 28 апреля, регулятор отменил требование по обязательной продаже валюты для кредитов от нерезидентов на оплату импорта. Как подчеркнули в НБУ, такое решение позволит привлекать кредиты от иностранных банков в реальный сектор экономики Украины и оперировать ими без потерь, связанных с колебаниями валютного курса.

По сути, заявленное послабление стало первым в списке «пряников», которые готовит Нацбанк бизнесу. Недавно НБУ анонсировал следующий важный шаг - отмену запрета на репатриацию дивидендов. В НБУ сообщили, что на текущий момент решение обсуждается с Международным валютным фондом и будет окончательно принято после того, как пройдет оценка потенциальных объемом вывоза средств.

Кабмин обещает «золотые горы»

Социальной новостью недели стало решение правительства повысить соцстандарты, что позволит хотя бы частично компенсировать рост энерготарифов. Минимальные зарплаты и пенсии к концу года вырастут не на 12%, как планировалось ранее, а на 16%. Таким образом, минимальная пенсия, по расчетам Кабмина, превысит 1200 грн против нынешних 1074 грн, а минимальная зарплата достигнет 1600 грн против нынешнего уровня 1378 грн.

Рост доходов, как ожидается, «обеспечат» положительная динамика промпроизводства, которая, по оценкам Минэкономразвития, составит порядка 2,5% по итогам первого полугодия, а также рост налоговых поступлений от государственной газодобывающей компании «Укргазвыдобування». Определенную лепту в общий доходный котел бюджета может внести объявленная президентом Петром Порошенко деофшоризация экономики, которая позволит вернуть в Украину выведенные в офшоры капиталы, а также анонсированная правительством реформа таможни, цель которой - перенаправить теневые потоки в госказну.

В денежном выражении общеэкономический «плюс», который гарантированно передадут на зарплаты и пенсии, составит 6,7 млрд грн. При этом дефицит госбюджета, как отмечают в правительстве, не вырастет и останется на приемлемом для страны и ее кредиторов уровне 3,7% ВВП.

Мало того. Наряду с ростом зарплат Кабмин на минувшей неделе предложил отменить налогообложение пенсий, введенное в качестве временной фискальной меры в 2014 году. На сегодняшний день эта норма, вызвавшая большую критику общества, действует, и налогом в 15% облагаются все пенсии, превышающие три минимальных зарплаты - 4134 грн.

Все бы ничего, но есть нюанс. Инициативы правительства должны пройти обсуждение в Верховной Раде. И не факт, что в процессе обсуждения они не будут видоизменены. Кабмин подготовил соответствующие законопроекты и на минувшей неделе передал их в Верховную Раду. Поддержит ли она предложенные инициативы, узнаем скоро - сразу после майских праздников.

Олеся Сафронова (УНИАН)