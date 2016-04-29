Правительство сегодня проводит закрытое заседание - источник

Кабинет министров Украины в пятницу, 29 апреля, проводит закрытое заседание, сообщил УНИАН источник в правительстве.

По его словам, во время этого заседания созданный 14 апреля Кабинет министров Владимира Гройсмана планирует принять решения по кадровым назначениям в министерства.

Телевизионные каналы, которые традиционно показывают такие заседания, в пятницу трансляцию не проводят.

Последнее заседание Кабмина состоялось в среду, 27 апреля, когда были приняты решения о повышении тарифов и введении единой цены на газ.