Нацбанк в апреле купил на межбанке $676 миллионов

Национальный банк Украины в апреле 2016 года провел 13 валютных аукционов для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке и пополнения международных резервов, по результатам которых чистая покупка валюты составила 528,6 млн долл. США, а также приобрел еще 147,4 млн долл. в ходе интервенции по фиксированному курсу 7 апреля.

Как сообщается на сайте НБУ, превышение покупки валюты над ее продажей стало возможным благодаря росту предложения валюты над спросом, что обусловлено возобновлением роста цен на мировых сырьевых рынках с середины февраля. В частности, в годовом измерении цены на сталь выросли на 16%, цены на железную руду - на 6%.

При этом, НБУ подчеркивает, что проведение операций по покупке валюты не является свидетельством того, что регулятор таргетирует определенный уровень курса гривни, и НБУ продолжает соблюдать режим гибкого курсообразования, при котором сглаживает чрезмерные колебания курса, но не препятствует движению курса, обусловленному фундаментальными рыночными факторами.

Об этом, как отметил регулятор, свидетельствует укрепление гривни по официальному курсу с начала апреля на 3,9% - до 25,19 грн/долл., несмотря на покупку валюты Национальным банком.

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Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 29 апреля, купил у банков 31,5 млн долл.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,2086 грн/долл., а общий объем принятых заявок участников рынка – 36,1 млн долл.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня после девальвации в январе-феврале на 13,4% - до 27,20-27,30 грн/долл. по официальному курсу, по итогам марта в целом укрепилась к доллару на 3% - до 26,20-26,30 грн/долл. В апреле эта тенденция продолжилась, и вчера, 28 апреля, НБУ установил курс на уровне 25,1865 грн/долл.

В январе НБУ продал валюты на межбанковском рынке на 74,3 млн долл. больше, чем купил, в феврале - на 158,8 млн долл. больше, в марте – на 2,1 млн долл. больше.