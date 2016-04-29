Одноразовые выплаты ветеранам войны повысили до 400 гривень, семьям погибших - до 500

Кабинет министров Украины принял решение повысить приуроченные к 8-9 мая выплаты ветеранам войны до 400 грн со 170 грн, сообщил в ходе внеочередного заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Ранее планировалось, что участники войны получат по 170 грн, но мы нашли резервы, чтобы каждый ветеран, участник войны, получил по 400 грн к праздникам. Семьи погибших получат по 500 грн», - сказал Гройсман.

Присутствовавший на заседании министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что общий объем средств, который потребуется на осуществление выплат, составит 161 млн грн из бюджета.

«Мы нашли средства за счет перераспределения ассигнований по другим программам», - сказал Рева.

Он также добавил, что на сегодняшний день в Украине проживают 597,5 тыс. ветеранов и 217,8 тыс. членов семей уже умерших участников войны.

Ранее Кабмин также принял решение установить выплаты семьям погибших во время антитеррористической операции на Донбассе волонтеров на уровне выплат, которые получают семьи погибших военнослужащих.