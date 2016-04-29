Фонд гарантирования продлил ликвидацию четырех банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации четырех банков - «Надра», «Кредитпромбанк», «Имэксбанк» и «Реал Банк».

Как сообщается на сайте фонда, ликвидация банка «Надра» продлевается на 2 года до 4 июня 2018 года включительно, «Кредитпромбанка» - на 2 года до 2 июня 2018 года включительно, «Имэксбанка» - на 2 года до 26 мая 2018 года включительно, «Реал Банка» - на 1 год до 20 мая 2017 года включительно.

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Справка УНИАН. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Надра» 4 июня 2015 года. С 6 февраля 2015 года в банке работала временная администрация. Банк «Надра» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка являлась структура Group DF Дмитрия Фирташа.

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Имэксбанк» 27 января 2015 года, а с 27 мая начал процедуру ликвидации банка. «Имэксбанк» (г. Одесса) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежал депутату Верховной Рады Леониду Климову (группа «Видродження»).

Процедура ликвидации «Кредитпромбанка» началась с 3 июня 2015 года. Со 2 марта 2015 года в «Кредитпромбанке» работала временная администрация. «Кредитпромбанк» (Киев) работал на рынке Украины с 1997 года. Собственник «Дельта Банка» Николай Лагун сконцентрировал 100% акций «Кредитпромбанка» в марте 2013 года.

Фонд гарантирования начал ликвидацию «Реал Банка», принадлежащего собственнику «Брокбизнесбанка» - группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко, 22 мая 2014 года. С 3 марта 2014 года в банке работала временная администрация.