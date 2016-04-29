Гривня уходит на Пасхальные праздники с курсом 25,23 за доллар

В пятницу, 29 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,18/25,23 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7400/28,7970 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3910/0,3920 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанк в апреле купил на межбанке $676 миллионов

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,2009 грн/долл., к этому часу заключено 543 сделки на сумму 323,55 млн долл.