Focus: Германия ведет расследование против друзей Путина - подозревают в отмывании денег

Прокуратура Германии ведет расследование против олигархов из близкого окружения президента России Владимира Путина, которых подозревают в отмывании денег в европейской стране.

Об этом пишет немецкое издание Focus со ссылкой на следственные документы, которые оказались в руках журналистов.

В частности говорится о том, что в июне 2015 года Hypovereinsbank сообщил о сомнительных денежных переводах из карибского оффшора на счета немецкой компании Nordic Yards. Издание называет владельцем последней бывшего министра энергетики России и члена правления "Газпрома" Игоря Юсуфова. Сегодня он занимает должность специального представителя президента России по международному энергетическому сотрудничеству. А должность в "Газпроме" он отдал сыну Виталию, передает ZN.UA.

Банк Hypovereinsbank заподозрил, что перевод около 30 миллионов евро от компании на Британских Виргинских островах на счета немецкого концерна подозрительны и могут быть связаны с отмыванием денег.

Также Focus сообщает о том, что таможенники Германии в августе 2015 года арестовали автомобиль экстра-класса Jaguar MK V, который заказал друг Владимира Путина – глава государственной компании "Ростех" Юрий Чемезов. После аннексии Крыма и начала войны на Востоке Украины Чемезов попал в "черных список" санкций. Ему нельзя въезжать на территорию Евросоюза и получать оттуда товары.

Еще один подозреваемый, против которого в Германии продолжается расследование – украинский олигарх Сергей Курченко, который убежал в Россию после свержения пророссийского президента Виктора Януковича. Его подозревают в хищении государственного бюджета Украины. Focus пишет, что Курченко переслал около 7,5 миллионов евро на счета компаний в Тюрингии.

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Напомним, украинская прокуратура подозревает Курченко, который находится в международном розыске, в создании преступного сообщества, нанесшего стране 2,2 миллиарда гривень убытка.

Ранее в ГПУ сообщали о том, что по версии следствия Курченко через ряд компаний — "Укрхарьковргазпостачання-2009", "Луганскпропангаз", "Харьков-СПБТ", "ГазУкраина-2009" и "ГазУкраина-2020", "Запорожгаз-2000", "Черкассы-Газснаб" и другие структуры — выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам якобы для потребностей населения, а затем продавал на рынке уже по рыночной стоимости.