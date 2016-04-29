Государственный "Укрэксимбанк" за год получил 14 миллиардов убытка

Государственный «Укрэксимбанк» в 2015 году получил 14,131 млрд грн убытка, что на 25,6% больше убытка в 2014 году на уровне 11,247 млрд грн.

Как говорится в отчетности банка, опубликованной на его сайте, годовой убыток «Укрэксимбанка» преимущественно обусловлен убытком от обесценивания в размере 13,294 млрд грн и курсовой разницы по валютным операциям в размере 6,824 млрд грн, который был частично компенсирован прибылью от инвестиционных ценных бумаг.

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Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.