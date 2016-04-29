Платежный баланс Украины в марте сведен с дефицитом $859 миллионов

Как сообщается на сайте НБУ, с начала года, за январь-март, сальдо платежного баланса также отрицательное и составляет 813 млн долл., что в 2,4 раза меньше дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 1,941 млрд долл.

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Согласно приведенным данным, дефицит текущего счета платежного баланса составил 448 млн долл. в марте и 942 млн долл. – в первом квартале.

Счет операций с капиталом в марте сведен с профицитом на уровне 4 млн долл., за январь-март – на уровне 31 млн долл.

Профицит финансового счета в марте составил 415 млн долл., в то время как по итогам квартала счет сведен с дефицитом на уровне 98 млн долл.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины по итогам 2015 года вернулся из дефицитного в профицитное состояние, положительное сальдо составило 849 млн долл. США против отрицательного сальдо в 13,3 млрд долл. США в 2014 году.

В январе 2016 года платежный баланс Украины был сведен с профицитом 120 млн долл., в феврале - с дефицитом на уровне 74 млн долл.