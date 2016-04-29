Новый председатель Луганской ВГА Гарбуз задекларировал 72 тысячи гривень доходов

Об этом говорится в декларации Гарбуза о доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2015 год.

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Согласно документу, он владеет 3 земельными участками площадью 0,25, 0,15 и 1,9695 га, жилым домом -141,2 кв. м. и другим недвижимым имуществом - 246,7 кв. м.

Члены семьи Юрия Гарбуза (жена, 2 сына, дочь) владеют земельными участками площадью 62,41 кв. м и жилым домом - 98,9 кв. м.

Также в собственности губернатора находится автомобиль Toyota Land Cruiser 2009 года выпуска и 2 прицепы: "Антор" 2000 и Hotrarus VT-2003 и 2005 года выпуска.

На банковских счетах Гарбуза - 100 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко о назначении Юрия Гарбуза председателем Луганской областной государственной администрации.

Соответствующий указ от 29 апреля размещен на сайте главы государства.

"Назначить Гарбуза Юрия Григорьевича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в документе.

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Георгий Тука сегодня был уволен с должности председателя Луганской областной ВГА и назначен заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Тука руководил областью с июля 2015 года.

Справка УНИАН. Юрий Гарбуз родился 18 ноября 1971 г. в пгт. Меловое Луганской области.

Закончил Луганский национальный аграрный университет. С 2006 по 2010 гг. работал председателем Марковского районного совета. С мая 2011 г. по май 2012 года. состоял на учете в центре занятости. С июля 2012 по декабрь 2013 г. работал председателем частного фермерского хозяйства. В январе 2014 г. был назначен на должность председателя Меловской районной государственной администрации, с которой уволен в апреле 2014 года. В настоящее время народный депутат Украины, избран по 114 избирательному округу (Луганская область), член парламентской фракции "Блока Петра Порошенко".