С сегодняшнего дня в Украине увеличивается минимальная зарплата и пенсия

В целом социальные стандарты выросли на 6%. Так, минимальная зарплата составила 1 тыс. 450 грн, а минимальная пенсия – 1 тыс. 130 грн.

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С 1 мая прожиточный минимум в зависимости от категории населения составляет: для детей в возрасте до 6 лет – 1 тыс. 228 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1 тыс. 531 грн, для лиц, которые потеряли работоспособность, - 1 тыс. 130 грн, для трудоспособного населения – 1 тыс. 450 грн.

Следующее повышение ожидается с 1 декабря 2016 года - на 10%.

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Как сообщал УНИАН, на заседании 27 апреля правительство приняло решение направить в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в госбюджет Украины на 2016 год, в котором предусмотрено повышение социальных стандартов с 1 декабря текущего года на 10% вместо 6%, как планировалось ранее. Таким образом, социальные стандарты в 2016 году вырастут на 6% с 1 мая и на 10% с 1 декабря, что в сумме составит 16% вместо запланированных 12%.

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что это может быть не окончательное повышение социальных стандартов в текущем году.