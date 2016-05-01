Сегодня вступил в силу закон о защите прав инвесторов

Его положения направлены на дерегуляцию хозяйственной деятельности акционерных обществ и внедрение высоких требований для публичных акционерных обществ, акции которых включены в биржевой реестр.

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В частности, этим документом повышается уровень защиты прав инвесторов, в том числе путем введения производного иска – права миноритарного акционера подать иск в интересах общества о возмещении убытков, введение ответственности должностных лиц хозяйственных обществ в случае нанесения ущерба обществу их неправомерными действиями, а также введение института независимых директоров, которые будут представлять интересы миноритарных акционеров в публичных акционерных обществах.

Также закон меняет порядок формирования наблюдательных советов акционерных обществ. Теперь членами набсоветов могут быть только физические лица, а если член набсовета избран как представитель акционера, то акционер может сменить своего представителя без проведения общего собрания общества.

Кроме того, устанавливается порядок, согласно которому можно признать совершенную лицом сделку недействительной и вернуть прибыль, полученную по результатам такой сделки. Также создаются условия для перехода квазипубличных акционерных обществ в частную форму, регламентируется установление детального регулирования сделок с заинтересованностью, которое будет учитывать интересы всех акционеров.

Украинские компании с 1 мая смогут находиться в листинговом списке акций только одной из фондовых бирж в связи с повышением требований к эмитентам в части корпоративного управления.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве экономического развития и торговли отмечали, что принятие закона о защите прав инвесторов является очень важным для инвестиционной привлекательности Украины, поскольку незащищенность прав инвесторов – одна из основных причин, наряду с военными действиями, отсутствия притока иностранного капитала в страну.