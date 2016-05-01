МЭРТ подсчитало "индекс пасхального кулича": в этом году он подорожал на треть (инфографика)

Об этом Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) сообщило на своей официальной странице в Facebook.

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"Накануне Пасхальных праздников наша команда аналитиков решила исследовать динамику стоимости праздничной выпечки пасхи в 2016 году по сравнению с 2015 годом. В ходе исследования аналитики обнаружили, что выпекание кулича в домашних условиях будет стоить 22,04 грн, что на 33,9% дороже, чем в 2015 году", - говорится в сообщении.

Больше всего на рост конечной стоимости домашнего кулича повлияло подорожание изюма на 42% - с 63,5 грн за кг до 90 грн за кг. Его доля составляет более 30% от стоимости кулича. Больше всего среди ингредиентов кулича подорожали дрожжи. Упаковка весом 11 г в 2016 году стоит 4,90 грн, что на 181,6% дороже, чем в прошлом году.

В то же время в МЭРТ отметили, что некоторые составляющие пасхального кулича подешевели. В частности, мука (-22,4%) и куриные яйца (-19,8%).

В сообщении указано, что консенсус-прогноз Минэкономразвития на 2016 год предполагает индекс потребительских на уровне 113,5% (декабрь 2016 к декабрю 2015).

"Обращаем ваше внимание, что "Индекс пасхального кулича" не является официальным макроэкономическим показателем, не отражает инфляции или индекса потребительских цен. Все расчеты - приблизительные, осуществленные на основе мониторинга Государственной службы статистики цен на социально значимые товары и экспертной оценки Минэкономразвития", - поясняется в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины и Национальный банк прогнозируют инфляцию на конец 2016 года на уровне 12%. В то же время в консенсус-прогнозе, сформированном по результатам опроса экспертов МЭРТ, указывается, что инфляция по итогам текущего года может превысить 15%.