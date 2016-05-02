Создатель биткоина раскрыл свою личность

Райт рассказал журналистам, что именно он является создателем биткоинов, скрывавшимся под именем Сатоси Накамото. Именно он получил первые биткоины и провел первую в истории операцию с ними в январе 2009 года, передает Reuters.

Райт объяснил, что раскрыл свою личность для того, чтобы положить конец спекуляциям о том, кто именно создал биткоин, и оградить других людей, которых принимали за Накамото, от внимания прессы.

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Тот факт, что именно Райт является создателем криптовалюты, подтвердил журналистам один из основателей Bitcoin Foundation Джон Матонис.

По данным СМИ, состояние создателя биткоинов в криптовалюте может достигать миллиона, при продаже за него можно выручить около $400 миллионов.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года суд Евросоюза вынес решение освободить от налогообложения обмен биткоинов. В постановлении суда сказано, что виртуальные валюты должны регулироваться теми же правилами, что и традиционные деньги.