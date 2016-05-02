Трамп обвиняет Китай в "изнасиловании" американской экономики

На митинге в Индиане претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал торговую политику Китая.

"Мы не можем больше позволять Китаю насиловать нашу страну", - цитирует Трампа "Русская служба ВВС".

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По его словам, политика китайских властей разрушает американский бизнес и уничтожает рабочие места.

Трамп давно обвиняет Китай в том, что он занижает курс юаня, чтобы сделать свои товары более дешевыми и привлекательными на мировых рынках.

В рамках своей избирательной кампании Трамп обещает заключить с Китаем сделки на лучших условиях. Он также собирается объявить Китай "валютным манипулятором" и заставить власти страны отказаться от субсидий на экспорт продукции.

Отмечается, что миллиардер впервые применил слово "изнасилование" по отношению к экономической политике Китая. Резкие заявления Трампа уже привели к тому, что в Калифорнии на прошлой неделе прошли акции протеста против него. В пятницу из-за протестов Трамп не смог пройти в здание, где происходило собрание Республиканской партии.

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При этом многие эксперты и аналитики признают, что Китай в течение многих лет искусственно занижал курс юаня. Это позволяло увеличить долю на мировом рынке: в связи с заниженным курсом юаня и экспортными субсидиям китайские товары были дешевле товаров конкурентов. МВФ в течение многих лет призывал Китай отказаться от регулирования валютного курса. В этом году Китай постепенно снижает курс юаня. Часть экспертов обвиняет страну в очередных попытках манипулировать валютным курсом, чтобы поддержать экспорт. Но есть и противоположная точка зрения: некоторые экономисты ждут девальвации юаня на фоне внутреннего экономического кризиса в стране.