Украина может получить $50 млрд от Газпрома - Нафтогаз

Об этом в интервью Громадському сказал Юрий Витренко, директор по развитию бизнеса «Нафтогаза».

«Общая цена вопроса по Стокгольмскому арбитражу — 50 млрд долларов, из которых 30 миллиардов — это вопрос компенсации, которые мы требуем получить за то, что мы ранее от «Газпрома» недополучили или переплатили и по крайней мере 20 миллиардов - это дополнительные денежные потоки, которые мы получим после принятия решения в Стокгольме. Кроме того, мы заставляем их в Стокгольме начать работать в Украине по европейским правилам», — сказал Витренко.

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При этом, россияне, по словам Витренко, всеми методами затягивают процесс.

«Процесс продолжается. Они затягивают процесс. Слушания начнутся осенью этого года. Мы укрепляем свои позиции. На любые вопросы, которые задают россияне, предоставляются обоснованные ответы с иностранными экспертами, мы достаточно комфортно себя чувствуем. Если не будет политических рисков, мы уверены в том, что мы докажем в суде обоснованность своей позиции», — сказал Витренко.