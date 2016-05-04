НБУ ожидает возобновления финансирования от МВФ, но с отставанием на квартал

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на итоги обсуждения обновленных макроэкономических прогнозов и последних изменений монетарной политики регулятора с участием внешних экспертов и участников рынка.

Нацбанк напомнил, что сохранил прогноз по росту реального ВВП Украины на 1,1% в 2016 году и 3% в 2017 году, а также прогноз по инфляции на уровне 12% на конец текущего года и 8% на конец следующего года.

По информации регулятора, актуальными для прогноза остаются предположения по ситуации на востоке Украины, урожаю зерновых и притоку депозитов в банки.

В то же время НБУ ожидает, что цены на сырьевые товары будут выше, чем предполагалось в предыдущем прогнозе, а также обновленный прогноз основан на более оптимистичных предположениях относительно роста экономик Китая и Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиарда долларов Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 миллиарда – 4 августа 2015 года.

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В настоящее время идет второй пересмотр программы сотрудничества. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между украинскими властями и Советом директоров МВФ.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что Украина готова к приезду миссии МВФ, а вице-премьер-министр Степан Кубив отмечал, что до 1 мая Украина должна выработать конкретный план работы с Фондом на ближайшую перспективу.

В конце апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство ведет активный диалог с МВФ и в ближайшее время обнародует новые маяки программы реформ.