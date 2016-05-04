Дефицит внешней торговли товарами в январе-марте вырос на 40,7%

По данным НБУ, экспорт в январе-марте 2016 года составил 7,05 млрд долл., сократившись по сравнению с январем-мартом 2015 года на 19,9%, импорт сократился на 13,1% - до 8,614 млрд долл.

В то же время регулятор отмечает, что в марте дефицит торговли товарами сократился благодаря дальнейшему восстановлению экспорта на фоне сокращения энергетического импорта.

По данным НБУ, в марте экспорт товаров в сезонно скорректированном измерении вырос на 2,5% за счет роста поставок продовольственных товаров и роста заказов на продукцию украинского машиностроения.

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Согласно сообщению, экспорт продовольственных товаров в марте увеличился на 9,4%, в частности, объемы экспорта зерновых культур выросли на 19%. Наиболее вырос экспорт кукурузы в Китай благодаря выделению квот на импорт зерна и успешному прохождению сертификации отдельными украинскими агрокомпаниями. Кроме того, вырос экспорт пшеницы в Тайланд и Бангладеш, которые из-за засухи стали крупнейшими потребителями украинской пшеницы в 2016 году.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году по сравнению с 2014 годом экспорт товаров из Украины снизился на 29,3% - до 38,135 млрд долл., импорт - на 31,1%, до 37,502 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,02 (в 2014 году – 0,99). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 217 стран мира.