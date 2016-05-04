Хакеры Anonymous пообещали атаковать сайты центробанков по всему миру: первой целью стал ЦБ Греции
16:31, 04 мая 2016Финансы
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Хакерская группа Anonymous анонсировала атаки на сайты центральных банков стран по всему миру.
REUTERS
Первые атаки начались на сайт Центрального банка Греции, передает "Громадське" со ссылкой на Reuters.
Атака длилась всего несколько минут, системе безопасности финансового учреждения удалось справиться с проблемой.
«Единственное, на что повлияла атака, это наш веб-сайт», - сказал сотрудник банка.
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Также сообщается, что хакерская группа анонсировала подобные акции по всему миру.
«Это положило начало 30-дневной кампании против сайтов центробанков по всему миру», - цитирует агентство заявление Anonymous.
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