Хакеры Anonymous пообещали атаковать сайты центробанков по всему миру: первой целью стал ЦБ Греции

Первые атаки начались на сайт Центрального банка Греции, передает "Громадське" со ссылкой на Reuters.

Атака длилась всего несколько минут, системе безопасности финансового учреждения удалось справиться с проблемой.

«Единственное, на что повлияла атака, это наш веб-сайт», - сказал сотрудник банка.

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Также сообщается, что хакерская группа анонсировала подобные акции по всему миру.

«Это положило начало 30-дневной кампании против сайтов центробанков по всему миру», - цитирует агентство заявление Anonymous.