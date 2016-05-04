Гривня на межбанке немного укрепилась после праздников - торги закрылась на уровне 25,15 за доллар

По информации собеседника агентства, котировки гривны по отношению к евро находятся на уровне 28,8170/28,9300 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3790/0,3800 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,1953 грн/долл., к этому часу заключена 441 сделка на сумму 272,94 млн долл.

Читайте такжеНБУ ожидает возобновления финансирования от МВФ, но с отставанием на квартал

Как сообщал УНИАН, в предыдущий банковский день, 29 апреля, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,18/25,23 грн/долл.