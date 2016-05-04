ЕЦБ прекратит выпуск купюры в 500 евро к 2018 году

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Решение об этом принято на заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ) 4 мая. При этом полностью банкнота будет выведена из оборота к 2018 году.

Данная мера вызвана опасениями регулятора по поводу мошеннических действий, которые можно совершить с помощью купюры. Однако, прекратив выпуск, банк оставит купюру официальным платежным средством.

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«Банкноты достоинством 500 евро, как и банкноты другим номиналом, сохранят свою ценность и могут быть обменены в национальных банках в течение неограниченного периода времени», - заявили представители ЕЦБ.

Европейский центральный банк искал возможность прекратить выпуск банкноты в 500 евро, несмотря на возражения со стороны Центрального банка Германии, по причине опасений, что купюра используется преступниками и террористами для финансовой поддержки своей деятельности.

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Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, начал изымать купюры в 500 евро еще до официально принятия соответствующего закона.