СМИ: Миссия МВФ будет работать в Киеве с 10 по 18 мая

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источник в правительстве.

Цель приезда миссии продолжение работы над вторым пересмотром программы сотрудничества с Фондом на условиях соглашения EFF.

Миссию возглавит Рон ван Руден.

По словам собеседника издания, главная задача миссии - оценить фискальные и монетарные показатели в контексте проводимых Украиной реформ, которые поддерживает МВФ.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

В настоящее время идет второй пересмотр программы сотрудничества. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между украинскими властями и Советом директоров МВФ.

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Министр финансов Украины Александр Данилюк говорил журналистам, что Украина готова к приезду миссии Международного валютного фонда, а вице-премьер-министр Степан Кубив отмечал, что до 1 мая Украина должна выработать конкретный план работы с Фондом на ближайшую перспективу.

В конце апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство ведет активный диалог с МВФ и в ближайшее время обнародует новые маяки программы реформ.