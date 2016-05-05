Меркель и Абэ предостерегли от "гонки девальваций"

"Сравнительная стабильность валют друг к другу является большим благом", - заявила Меркель в среду, 4 мая, после встречи с японским коллегой в замке Мезеберг неподалеку от Берлина, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.

По словам канцлера, проблемы мировой экономики нельзя решить политикой низкого обменного курса национальной валюты, который бы стимулировал экспорт.

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Синдзо Абэ отметил, что сейчас на валютных рынках можно наблюдать "спекулятивные, быстрые действия". По словам японского премьера, его страна внимательно следит за событиями на валютных рынках "и при необходимости мы должны действовать".

Японская иена в последние дни обновила максимумы к доллару и другим ведущим валютам за последние несколько лет, что тормозит экспорт товаров из страны и может привести к замедлению экономического роста.

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Ангела Меркель снова подчеркнула, что стремится заключить до конца года соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и США (TTIP). Канцлер и Синдзо Абэ выразили также заинтересованность в прогрессе переговоров относительно зоны свободной торговли между ЕС и Японией, которые застопорились.