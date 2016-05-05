Гослесагентство: Украина должна урегулировать вопросы экспорта древесины в соответствии с требованиями ВТО и ЕС

Однако, Кристина Юшкевич сообщила, что вопрос моратория требует урегулирования со стороны Украины, как надежного члена Всемирной организации торговли и партнера, который должен выполнять все требования, предусмотренные соглашением с ВТО и Европейским Союзом.

«В этом соглашении есть раздел, которым запрещается вводить мораторий. В общем, украинский закон о моратории принимали, чтобы развивать отечественную деревообработку. Однако, на сегодня стало очевидным, что делать это путем полного запрета было неправильным», - подчеркнула первый заместитель председателя Гослесагентства.

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По ее словам, в первую очередь нужно было предоставить льготы на ввоз материально-технической базы, долгосрочные кредиты, то есть создать необходимые условия для отечественных деревообрабатывающих предприятий.

Кроме того, Кристина Юшкевич отметила, что после введения моратория в Украине возникла проблема, например, с тонкомерной древесиной диаметром до 20 см: «У нас она реализуется по минимальной цене, поскольку отсутствует должный спрос на внутреннем рынке. Европа, в свою очередь, заинтересована в этой древесине, так как у них есть мощности для переработки и лучшей реализации».

Отвечая на вопрос в эфире, как можно исправить ситуацию, первый заместитель председателя Гослесагентства сообщила, что в Парламенте был зарегистрирован законопроект об отмене моратория, разработанный Минэкономики. «В проекте закона вводились понятия единого электронного учета, четких и прозрачных правил продажи древесины, то есть аукционы для всех постоянных лесопользователей. На сегодня, так как произошла смена правительства, этот законопроект был отозван, и сейчас обсуждается вопрос относительно уточнения положений законодательных изменений и повторного представления в Верховную Раду Украины», - добавила она.

По словам Кристины Юшкевич, сейчас продолжаются переговоры с европейским партнерам относительно согласования всех позиций.