Гослесагентство: Украина должна урегулировать вопросы экспорта древесины в соответствии с требованиями ВТО и ЕС
Комментируя вопрос моратория на экспорт необработанных лесоматериалов, первый заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов Кристина Юшкевич во время эфира на одном из телеканалов отметила, что на сегодня запрет касается вывоза леса в круглом виде, кроме сосны, мораторий на которую вступает в действие с 2017 года.
Однако, Кристина Юшкевич сообщила, что вопрос моратория требует урегулирования со стороны Украины, как надежного члена Всемирной организации торговли и партнера, который должен выполнять все требования, предусмотренные соглашением с ВТО и Европейским Союзом.
«В этом соглашении есть раздел, которым запрещается вводить мораторий. В общем, украинский закон о моратории принимали, чтобы развивать отечественную деревообработку. Однако, на сегодня стало очевидным, что делать это путем полного запрета было неправильным», - подчеркнула первый заместитель председателя Гослесагентства.
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По ее словам, в первую очередь нужно было предоставить льготы на ввоз материально-технической базы, долгосрочные кредиты, то есть создать необходимые условия для отечественных деревообрабатывающих предприятий.
Кроме того, Кристина Юшкевич отметила, что после введения моратория в Украине возникла проблема, например, с тонкомерной древесиной диаметром до 20 см: «У нас она реализуется по минимальной цене, поскольку отсутствует должный спрос на внутреннем рынке. Европа, в свою очередь, заинтересована в этой древесине, так как у них есть мощности для переработки и лучшей реализации».
Отвечая на вопрос в эфире, как можно исправить ситуацию, первый заместитель председателя Гослесагентства сообщила, что в Парламенте был зарегистрирован законопроект об отмене моратория, разработанный Минэкономики. «В проекте закона вводились понятия единого электронного учета, четких и прозрачных правил продажи древесины, то есть аукционы для всех постоянных лесопользователей. На сегодня, так как произошла смена правительства, этот законопроект был отозван, и сейчас обсуждается вопрос относительно уточнения положений законодательных изменений и повторного представления в Верховную Раду Украины», - добавила она.
По словам Кристины Юшкевич, сейчас продолжаются переговоры с европейским партнерам относительно согласования всех позиций.