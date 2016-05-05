МВФ подтвердил визит своей миссии в Украину с 10 по 18 мая

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше, приведенном в пресс-релизе Фонда.

"Миссия продолжит на политическом уровне дискуссии с украинскими властями в контексте второго пересмотра программы, поддерживаемой финансированием в рамках соглашения EFF", – говорится в заявлении Ваше.

Сообщается, что миссию в Украине возглавит Рон ван Руден.

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Отметим, вчера СМИ со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщили, что Миссия Международного валютного фонда посетит Киев с 10 по 18 мая.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк ожидает возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом, но при этом прогнозирует смещение графика официального финансирования на квартал вперед.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

В настоящее время идет второй пересмотр программы сотрудничества. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между украинскими властями и Советом директоров МВФ.