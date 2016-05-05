Госдолг Украины на конец 2015 года составил 80% ВВП

Об этом говорится в опубликованном на сайте Национального банка Украины годовом отчете Совета по финансовой стабильности, созданного указом президента Украины Петра Порошенко в марте 2015 года при участии руководства регуляторов финансового сектора под председательством главы НБУ Валерии Гонтаревой и, до 14 апреля 2016 года, министра финансов Наталии Яресько.

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Согласно отчету, реструктуризация долга государства была единственным эффективным решением проблемы чрезмерной долговой нагрузки Украины и позволила избежать дефолта.

Кроме того, как отмечается в отчете, благодаря успешной реструктуризации суверенные рейтинги Украины были повышены ведущими рейтинговыми агентствами S&P, Fitch и Moody's с преддефолтных уровней до уровней В-, ССС и Саа3 соответственно, на которых они пока и остаются.

Как сообщал УНИАН, в результате проведенной в 2015 году реструктуризации части госдолга, которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей на 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование купона на уровне 7,75% годовых, правительство выпустило новые евробонды взамен реструктуризированных и деривативы, привязанные к росту ВВП. Новые облигации выпущены 9 отдельными сериями на общую сумму 11,95 млрд долл. и сроками погашения 1 сентября 2019–2027 годов. В конце апреля Кабинет министров по предложению Министерства финансов принял решение о дополнительном выпуске и размещении облигаций внешних госзаймов 346,593 млн долл. и государственных деривативов на общую условную сумму 84,059 млн долл., чтобы завершить технические вопросы реструктуризации.

«Российские» облигации на 3 млрд долл. не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций. В результате Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины после непогашения нашей страной в декабре 2015 года основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 млрд долл., по которому украинская сторона ввела бессрочный мораторий на выплату.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 декабря 2015 года составила 65,488 млрд долл., что на 6,19%, или на 4,324 млрд долл., ниже показателя на начало года. В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на эту дату составила 1,572 трлн грн, что на 42,78%, или на 470,932 млрд грн, больше показателя на начало года.