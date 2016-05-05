Бальцерович: В Украине начинается экономический рост

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель президента в Кабинете министров, сопредседатель группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине Лешек Бальцерович на брифинге в Киеве.

«Начинается экономический рост, и он будет продолжаться, если будут продолжаться реформы и если будет поддержка не только в правительстве, но прежде всего в парламенте», - сказал он.

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«Благодаря политике правительства и властей вы избежали катастрофы. Вам угрожала катастрофа по бюджету из-за исходной установки. Насколько я помню, дефицит был 10% валового продукта, он снизился на 3%. Конечно, работа не окончена, но посмотрите на эту разницу", - сказал Бальцерович.

Также, по его словам, банковская система находилась под большой угрозой, но были сделаны очень важные шаги по стабилизации этого сектора.