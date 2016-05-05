Кабмин направил в ВР проект закона по управлению госбанками

Представляя проект закона, министр финансов Украины Александр Данилюк подчеркнул, что документ одобрен ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом.

«Этот законопроект направлен на деполитизацию управления государственными банками с целью их превращения в прибыльные учреждения. Законопроект согласован с МВФ и является частью наших обязательств», - сказал он.

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По словам Данилюка, законопроект предусматривает создание независимых наблюдательных советов, управляющих госбанками, а также вводит уголовную ответственность за несанкционированное вмешательство в их работу.

При этом кандидаты на должность члена набсовета могут быть отобраны исключительно рекрутинговой компанией со стажем деятельности не менее 10 лет, а назначение проводится конкурсной комиссией, состоящей из 3 членов, делегированных Кабинетом министров, и 3 членов, делегированных президентом.

После формирования набсовет госбанка должен заключить договор с Кабинетом министров об основных направлениях и результатах деятельности. Если показатели деятельности госбанка не соответствуют обязательствам, взятым набсоветом в рамках договора, Кабмин имеет право распустить действующий состав набсовета.

Как сообщал УНИАН, государство через Министерство финансов владеет тремя из крупнейших по объему активов фунучреждениями - «Укрэксимбанком», «Ощадбанком» и «Укргазбанком», а также «Украинским банком реконструкции и развития», «Земельным банком» и санационным «РодовидБанком».

Согласно утвержденной правительством Стратегии реформирования государственного банковского сектора, Министерство финансов на правах акционера государственных банков планирует найти кандидатов в наблюдательные советы системных государственных банков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» - до конца июня 2016 года.