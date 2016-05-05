Der Spiegel: Конец эры наличных денег?

Об этом пишет Штефан Кайзер в статье "Конец эры наличных денег?", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

16 сантиметров в длину, 8,2 см в ширину, и цвет, который четырехлетняя девочка выбрала бы для своей спальни: внешне банкнота номиналом 500 евро ничем не примечательна, но на прошлой неделе в Германии она вдруг стала чем-то вроде новой национальной святыни.

Банкнота существовала около 15 лет, но теперь пришло время с ней попрощаться. В среду Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение об отмене купюры. Это произойдет не сразу, но в скором времени.

Само решение не стало сюрпризом, впрочем, как и возмущение из-за него. Левые политики, защитники прав потребителей, президент Бундесбанка, глава ассоциации пекарей и Сбербанка – почти все хотят сохранить купюру в 500 евро. Даже, несмотря на то, что лишь небольшое количество граждан когда-либо держали ее в руках. Согласно результатам опроса ЕЦБ, 56 процентов граждан ЕС никогда даже не видели этой купюры.

Так почему же возник такой переполох? Ответы на самые важные вопросы.

Почему банкнота в 500 евро должна быть отменена?

Если верить президенту ЕЦБ Марио Драги, то отмена самой крупной купюры поможет, прежде всего, в борьбе с преступностью. "Банкнота в 500 евро является инструментом для незаконной деятельности", - сказал итальянец.

Финансирование терроризма, мафия или контрабанда наркотиков: в царстве организованной преступности предпочитают наличные. Наличные деньги позволяют оставаться анонимным, они могут быстро менять владельца, и их сложно отследить. Единственный недостаток наличных – их физическая природа. Они занимают много места – чем больше суммы, тем больше места необходимо.

Чтобы передать десять миллионов евро, нужно 200 000 банкнот по 50 евро, которые будут весить 184 кг. Если сложить банкноты одна на другую, то получится башня высотой 20 метров. Другими словами, незаметно передать такую сумму в маленьком чемоданчике будет трудно.

Если передать эту сумму в банкнотах по 500 евро, достаточно будет 20 000 купюр. Весить они будут чуть более 22 килограммов, и, благодаря меньшему объему, их гораздо проще будет передать.

Но речь идет не только о крупных преступных группировках, но и о тех, кто уклоняется от налогов. К примеру, кто-то скрыл в Швейцарии 100 000 евро и перевозит наличные через границу, чтобы оплатить в Германии автомобиль или квартиру. Опять же, гипотетически, использовать купюры по 500 евро в этой ситуации гораздо удобнее.

Пока неясно, может ли отмена купюры действительно помочь в борьбе с отмыванием денег и преступностью. Даже эксперты ЕЦБ признают, что связь пока не доказана. Хотя что можно доказать в царстве теневой экономики?

Как именно должна проходить отмена?

Если у вас под подушкой еще есть несколько пачек купюр по 500 евро, не волнуйтесь – по крайней мере, не о том, что они могут обесцениться. В течение какого-то времени деньги еще можно будет обменять.

По данным ЕЦБ, в конце марта в обращении находились 594 417 006 таких купюр. Хотя это всего лишь около трех процентов всех банкнот евро, но они составляют огромную сумму – почти 300 млрд евро – или почти 30 процентов стоимости наличных денег евро.

Купюры в 500 евро не печатают уже с 2014 года, но, по решению Совета ЕЦБ, оставшиеся банкноты будут выпускаться еще до конца 2018 года.

И это будет интересно. Потому что Центральный банк должен постепенно изымать банкноты номиналом 500 евро и заменять их другими купюрами, вероятно, в основном за счет купюр по 100 и 200 евро. Но только затраты на печать оценивают примерно в полтора миллиарда евро – выгодное дело для банкнотно-монетных дворов.

Какие еще существуют предпосылки для ограничения наличных расчетов?

Те, кто считает, что отмена купюр в 500 евро поможет справиться с преступностью, могут пойти и дальше. Некоторые эксперты, к примеру, призывают к отмене банкнот номиналом 100 и 200 евро. Ведь чем меньше номинал бумажных купюр, тем труднее будет совершать наличные расчеты в теневой экономике.

С другой стороны, ограничение наличных расчетов – также попытка борьбы с незаконными операциями. В некоторых странах уже существуют такие ограничения. В Испании лимит составляет 2500 евро, в Италии – 3000 евро. В Германии федеральное правительство раздумывает о введении лимита в 5000 евро. И Европейская комиссия, по собственным данным, рассматривает возможность введения лимита для наличных расчетов во всем Евросоюзе.

Исчезнут ли когда-нибудь наличные деньги?

По крайней мере, это самый большой страх многих критиков. Отмену банкноты в 500 евро и ограничение наличных расчетов они считают вовсе не инструментом в борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег, а первой попыткой вытеснить наличные деньги из экономики.

Критики приводят в пример немногих сторонников мира без наличных денег: экономистов Ларри Саммерса, который был министром финансов США при Билле Клинтоне, или Кеннета Рогофф, бывшего главного экономиста Международного валютного фонда (МВФ). Они выступают за отмену наличных денег либо для того, чтобы было проще отслеживать нелегальные предприятия (Рогофф), либо для того, чтобы дать центральным банкам возможность ввести отрицательные процентные ставки по банковским счетам (Саммерс). Кроме того, в начале года глава Deutsche Bank, британец Джон Крайен, усугубил подозрения критиков, когда на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что через десять лет уже не будет наличных денег. Купюры и монеты кажутся крайне неэффективными.

Все это позволяет критикам предположить, что за планами ЕЦБ, федерального правительства и Комиссии ЕС скрывается нечто большее, чем просто отмена купюры и ограничение наличных расчетов. Хотя и центральные банкиры, и политики постоянно настаивают на том, что они не хотят мира без наличных.

Что означала бы отмена наличных денег для потребителей?

Как же здорово не ходить постоянно к банкомату и не копаться в кошельке в поисках мелочи в супермаркете. Но в мире без наличных денег больше недостатков, особенно для потребителей. Мы все потеряем часть нашей свободы, если будем видеть деньги только как цифры на экране компьютера, и не сможем держать их в руках. Потому что то, что находится на счете, всегда подвергается контролю. Банк видит, откуда поступают деньги, в каком количестве и куда они уходят. И так при всех полностью законных операциях.

Что само по себе довольно неприятно, но это еще не все. То, что экономист Ларри Саммерс считал преимуществом мира без наличных, стало бы настоящим кошмаром для потребителей. Если единственное место для денег – это банковский счет, то это означает, что почти свободный доступ к нему получат не только финансовые институты, но и центральные банки. Если будут приняты решения об отрицательных процентных ставках, то банки передадут их своим клиентам. Деньги на счете будут все больше обесцениваться.

Это не вымышленный пример: уже в 2014 году ЕЦБ сделал одну важную процентную ставку отрицательной. Пока коммерческие банки воздерживаются от введения отрицательных процентных ставок по счетам потребителей, потому что опасаются, что тогда клиенты просто переместят свои деньги в другой банк – или будут хранить их дома в сейфе.

Экономисты, вроде Саммерса, хотели бы, чтобы у клиентов не было такой возможности. Тогда денежно-кредитная политика центрального банка будет более эффективной. Отрицательная процентная ставка заставит компании и потребителей вкладывать больше денег в инвестиции и потребление, что, в свою очередь, будет стимулировать экономику. Для большинства клиентов банка это будет чем-то вроде шантажа.

Еще хуже, если банк столкнется с финансовыми трудностями. Потому что в таком случае для его спасения в Европе с недавних пор разрешено задействовать средства не только акционеров и других доноров, но и депозиты вкладчиков – по крайней мере, тех, на чьих счетах более 100 000 евро.

Наконец, из-за отмены наличных денег экономика и частные лица будут еще больше зависеть от техники. Если компьютерные системы вдруг выйдут из строя, то их клиенты больше не смогут распоряжаться своими деньгами.