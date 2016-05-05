Суд запретил Минфину указывать бюджетникам, в каком банке получать зарплату
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) в отношении постановления Кабинета министров №37 от 20 января 2016 года, ужесточающего критерии отбора уполномоченных банков по бюджетным выплатам, запретив прекращать функции действующих уполномоченных банков.
Об этом сообщила исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.
«В результате заседания в Окружном админсуде суд удовлетворил наше ходатайство об обеспечении иска путем запрета постоянно действующей комиссии принимать решения о прекращении функций уполномоченных банков. Уполномоченными банками по выплате соцпомощи и обслуживанию бюджетников продолжают оставаться 48», - отметила Елена Коробкова.
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НАБУ подала иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить постановление Кабмина №37, которым резко ужесточаются критерии отбора банков для выплаты через них зарплат бюджетникам, пенсий и государственной соцпомощи и которое было подвергнуто банкирами резкой критике за создание преференций госбанкам.