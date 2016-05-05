Гривня на межбанке немного ослабла - до 25,20 за доллар
18:28, 05 мая 2016Финансы
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В четверг, 5 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,12/25,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
фото УНИАН
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6510/28,7430 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3840 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,1230 грн/долл., к этому часу заключено 519 сделок на сумму 528,03 млн долл.
Как сообщал УНИАН, вчера торги на межбанке закрылись на уровне 25,15 за доллар, показав незначительный рост гривни.
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