Нацбанк с 11 мая смягчает валютные ограничения для иностранных инвестиций

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №308, вступающее в силу с 11 мая.

Согласно документу, также НБУ сократил на 1 день срок бронирования уполномоченными банками гривневых средств для покупки валюты по поручению клиентов. Теперь покупка валюты будет возможна на третий операционный день (режим Т + 2), в то время как ранее это было возможно на четвертый день (режим Т + 3). Аналогичным образом сокращен срок для операций по перечислению средств в гривне на корреспондентские счета банков-нерезидентов.

При этом, как отмечается на сайте НБУ, проведение таких операций по-прежнему требует подтверждения регулятора в течение указанного срока для предупреждения непродуктивного оттока капитала. В этой связи информация, которую банки предоставят для согласования 5 и 6 мая, будет подтверждаться Нацбанком 11 мая. Соответственно, информация, предоставленная 10 мая, будет подтверждаться 12 мая, подтверждение по заявкам от 11 мая будет 13 мая и т. д.

Помимо этого, НБУ отменил запрет на покупку иностранной валюты для расчетов за продукцию, импортированную в Украину до 1 января 2015 года, по договорам с заменой должника и/или кредитора. Также этот запрет отменяется для перечисления средств в гривне в пользу нерезидентов через корреспондентский счет банка-нерезидента, открытый в уполномоченном банке.

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По оценкам НБУ, указанные меры по либерализации валютного рынка будут способствовать увеличению поступлений иностранных инвестиций в Украину, а также улучшению условий для проведения расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности без создания дисбалансов на валютном рынке.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке после возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, регулятор заявил о планах отменить запрет на репатриацию дивидендов по результатам оценки их объемов, а также с 29 апреля смягчил валютные ограничения для импортеров, исключив из перечня обязательной продажи на межбанковском валютном рынке поступления кредитных средств от иностранных банков для оплаты импорта при поступлении средств непосредственно в пользу нерезидента-экспортера без зачисления на счет резидента-заемщика в украинском банке.

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В настоящее время на рынке продолжает действовать еще ряд ограничений для граждан и бизнеса: в частности, лимит выдачи гривневой наличности через кассы и банкоматы в 500 тыс. грн в гривне и в эквиваленте 50 тыс. грн в валюте на одного клиента в сутки; лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 6 тыс. грн в день; обязательная продажа 75% валютной выручки и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам; запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам; запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам; обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США.