МВФ назвал четыре ключевые задачи Украины

Международный валютный фонд, одобривший год назад план реформирования экономики Украины с возможностью предоставления нашей стране кредитов в общем объеме 17,5 млрд долл., считает приоритетными задачами украинских властей борьбу с коррупцией, судебную и налоговую реформы, реформу управления государственными предприятиями, а также пенсионную реформу и продолжение реформирования энергосектора страны. Об этом говорится в обновленном докладе фонда по вопросам развития экономик стран Восточной Европы и Балтии, включая Украину.

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«Также для Украины актуальны повышение производительности труда, стимулирование производства, улучшение условий на рынке труда и улучшение деловой среды с целью привлечения инвестиций. Политика страны должна фокусироваться на институциональных реформах, цель которых – исключить неэффективные меры и наращивать прямые частные инвестиции», – говорится в докладе МВФ.

В фонде отметили, что от Украины ждут положительных экономических показателей, а также уменьшения макроэкономических дисбалансов, продиктованных в первую очередь геополитической ситуацией.

Ранее Фонд сохранил прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5% при инфляции в 15,1%.

Украина ожидает приезда оценочной миссии МВФ для обсуждения экономической ситуации в стране 10 мая.