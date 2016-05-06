МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в 2016 году на уровне 1,5%, инфляции – 15,1%

Об этом говорится в обновленном докладе фонда по вопросам развития экономик стран Восточной Европы и Балтии, включая Украину.

Также фонд сохранил свой прогноз на 2017 год – 2,5% роста ВВП при инфляции в 11%.

По мнению аналитиков МВФ, показатель экспорта украинской продукции в 2016 году продолжат снижаться, однако не столь значительно, как в 2015 году. Снижение составит 4,1%. При этом уже в 2017 году экспорт начнет расти – до 3,6% по итогам года.

Согласно прогнозу, показатель валового долга Украины в 2016 году составит 152,3% ВВП, а в 2017-м – сократится до 140,3% ВВП. При этом госдолг останется в пределах 92,3-92,8% ВВП в 2016 и 2017 годах.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля МВФ ухудшил прогнозы по экономике Украины, снизив ожидания роста ВВП на 0,5% и повысив ожидания роста инфляции на 3,1%. Впрочем, ухудшенные прогнозы фонда оказались несколько оптимистичнее оценок Минэкономразвития Украины. В министерстве прогнозируют рост экономики по итогам года на уровне 1% при инфляции 13,1%.

В то же время, оценить реальное состояние дел в экономике страны фонд сможет уже в ближайшее время. Украина ожидает приезда миссии МВФ уже 10 мая.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

На данный момент идет второй пересмотр программы. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между властями и Советом директоров МВФ.