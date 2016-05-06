Путин на краю финансовой пропасти: дефицит бюджета не удастся преодолеть до 2020 года - Bloomberg

Об этом сообщают Андрэ Тартар и Отт Уммелас в статье "Путин на краю финансовой пропасти: дефицит бюджета не удастся преодолеть до 2020 года", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

До 2019 года министерство экономики заложило цену на нефть в среднем $ 40 за баррель, и это значит, что баланс бюджета удастся выровнять к 2020 году или позже, говорят 23 из 28 аналитиков. Четверо из них считают, что прибыль и расходы уровняются только после 2025. Власти ищут способ экономить бюджетные средства на один процентный пункт от ВВП каждый год, чтобы таким образом сбалансировать бюджет к 2019 году. Многие аналитики сочли это самым многообещающим шансом для стимуляции роста.

Президент Владимир Путин столкнулся с серьезным вызовом: период экономии, разрушенная экономика и предстоящие выборы в этом и в 2018 году. Никогда за 16 лет пребывания Путина у власти Россия не видела подобного периода укоренившегося дефицита. Это означает, что правительство будет вынуждено действовать осторожно, чтобы избежать разорения бюджета после падения цен на нефть.

"Хотя масштабное фискальное и денежно-кредитное стимулирование, как правило, оказывается весьма эффективным при возрождении экономической деятельности в краткосрочной перспективе, но оно не улучшит долгосрочные перспективы российской экономики", - сказал Сергей Наркевич, аналитик "Промсвязьбанка" (Москва). "Наоборот, высока вероятность того, что их использование приведет к дестабилизации бюджета и финансовых систем в будущем".

В 2015 году из Резервного фонда уже было переведено 2,6 трлн рублей. Для покрытия дефицита в 2016 году Минфин снова планирует перевести около 2 трлн рублей ($ 30 млрд) из одного из двух своих суверенных фондов. В конце апреля Резервный фонд составил $ 45 млрд, а Фонд национального благосостояния – $ 73,9 млрд.

Бюджетные риски

Бюджет, с избытком в период между 2000 и 2008 годами, в течение многих лет был основой экономической стабильности в России. Это позволило правительству накопить резервы и уменьшить долг до примерно 10 процентов от ВВП в 2015 году с 90 процентов в 1999 году.

Сегодня одним из главных источников неопределенности стал фискальный дисбаланс. В бюджетном прогнозе ЦБ выделяет риски для экономики и инфляцию.

"Учитывая президентские выборы в 2018 году, будет трудно добиться существенной дополнительной консолидации бюджета до этого времени", - говорит Андреас Швабе, экономист в "Raiffeisen Bank International" (Вена).

В прошлом году правительство объявило дефицит в 2,4 процента ВВП и в 2016 году хочет удержать его на уровне 3 процентов при средней цене на нефть в $ 40 за баррель. В течение первых четырех месяцев 2016 года основная экспортная смесь "Уралс" торговалась на уровне в среднем $ 33,93. Правительство отложило до осени внесение изменений в бюджет, который по-прежнему базируется на средней цене на нефть в $ 50 за баррель.

"Очень опасно"

Не-нефтяной дефицит бюджета России (дефицит без учета доходов от энергетической отрасли) находился на уровне 11 процентов в первой половине прошлого года – самый большой за последнее десятилетие. Гораздо выше уровня, который министр финансов Антон Силуанов назвал "критическим".

Нефть и природный газ составляют около трети доходов бюджета России и почти 60 процентов ее экспорта. Когда цены на нефть немного восстановились, рубль вырос примерно на 12 процентов по отношению к доллару в этом году, после потери 20 процентов стоимости в 2015.

Если до 2019 года нефть действительно будет оставаться на уровне $ 40, как прогнозирует министерство экономики, то ВВП вернется к росту уже в следующем году, после сокращения на 0,2 процента в 2016 году и 3,7 процента в прошлом году.

Опрошенные Bloomberg аналитики считают, что более свободная фискальная политика является одним из наименее эффективных способов в среднесрочной перспективе запустить рост на более чем 1,5 процента. На первом месте должны быть экономические реформы, а затем – улучшение отношений с Западом и снятие санкций.

Затягивание поясов

По данным опроса, самое лучшее, что правительство может сделать для экономики, – "перекрыть краны". 41% респондентов сказали, что ускорение консолидации бюджета – это главный шаг, который нужно предпринять, чтобы стимулировать экономический рост. 17% поддерживают распродажу крупных государственных компаний.

"Возможности среднесрочного финансового стимулирования ограничены", - сказал Бенс Андраш, экономист OGResearch в Будапеште. "Хотя мы предполагаем, что западные санкции будут отменены в 2017 году, экономические связи не смогут сразу же нормализоваться. Санкции будут влиять на потенциальный рост России даже после их отмены".