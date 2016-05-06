Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 3,5%

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении, к апрелю 2015 года, инфляция в апреле 2016 года замедлилась до 9,8% с 20,9%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-апреле, потребительские цены в Украине выросли на 5,1%.

Согласно приведенным данным, в апреле по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожал газ – на 48,4%, топливо и масла – на 5,4%, железнодорожный пассажирский транспорт – на 3,3%.

В годовом выражении больше всего выросли цены на горячую воду и отопление – на 77,7%, электроэнергию – на 56,4%, водоснабжение – на 37,2%.

Наибольшее снижение цен в апреле к марту зафиксировано на яйца – 15,2%, сахар – 2,7%, овощи – 2,1%.

В годовом выражении наибольшее снижение цен зафиксировано на яйца – 15,2%, фрукты – 10,4%, топливо и масла – 1,9%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеМВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в 2016 году на уровне 1,5%, инфляции – 15,1%

Как сообщал УНИАН, в Украине в марте 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2016 года, зафиксирована инфляция на уровне 1% после дефляции на уровне 0,4% в феврале к январю. В годовом выражении, к марту 2015 года, инфляция в марте 2016 года замедлилась до 20,9% с 32,7%, зафиксированных месяцем ранее. В январе-марте потребительские цены в Украине выросли на 1,5%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%, Международный валютный фонд – до 15,1%, Всемирный банк – до 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагает годовую инфляцию на уровне 12% и курс гривни около 24,1 грн за доллар.