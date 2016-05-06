МВФ внес Россию в группу политически нестабильных стран

Об этом сообщается в докладе МВФ, посвященном экономической ситуации в странах региона, пишет Лента.ру.

РФ присвоили рейтинг нестабильности в диапазоне от 60 до 70, к этой же группе относятся Беларусь, Украина, Молдова, Босния и Турция.

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В целом почти половина стран региона имеет риски, превышающие отметку в 50 баллов, то есть могут считаться нестабильными. К этой категории также отнесли Черногорию, Македонию и Косово.

При этом в докладе отмечается, что экономическая ситуация в регионе в 2016 году по сравнению с 2015-м улучшится. Это связывают со смягчением рецессии в России.