Гривня на межбанке накануне праздников закрылась на уровне 25,17 за доллар

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7380/28,7860 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3780/0,3790 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,1627 грн/долл., к этому часу заключено 412 сделок на сумму 201,98 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в предыдущий банковский день гривна на межбанке немного ослабла - до 25,20 за доллар. Таким образом, за сегодня национальная валюта немного укрепилась.