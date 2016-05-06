Гривня на межбанке накануне праздников закрылась на уровне 25,17 за доллар
18:35, 06 мая 2016Финансы
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В пятницу, 6 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,13/25,17 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
Фото УНИАН
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7380/28,7860 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3780/0,3790 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,1627 грн/долл., к этому часу заключено 412 сделок на сумму 201,98 млн долл.
Как сообщал УНИАН, в предыдущий банковский день гривна на межбанке немного ослабла - до 25,20 за доллар. Таким образом, за сегодня национальная валюта немного укрепилась.
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