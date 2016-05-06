Международные резервы Украины в апреле выросли на 4,1% - до $13,2 миллиарда

Как сообщается на сайте НБУ, рост резервов в апреле произошел прежде всего благодаря покупке регулятором валюты для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском рынке. Так, чистая покупка валюты Нацбанком за месяц составила 675,8 млн долл. США.

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Также, как отмечается в сообщении, росту резервов способствовали поступления в пользу правительства на сумму 661,1 млн долл., в том числе 651,1 млн долл. в результате размещения валютных облигаций внутреннего госзайма и 10 млн долл. от Международного банка реконструкции и развития.

Одновременно в апреле правительство проводило платежи по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на 114 млн долл., в том числе 58,4 млн долл. - по обслуживанию государственных ценных бумаг.

Также в апреле Нацбанк вернул деньги по операции СВОП в сумме 762,2 млн долл.

По оценкам регулятора, текущий объем резервов покрывает 3,4 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка.

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Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2016 года составили 12,722 млрд долл., что на 768 млн долл., или на 5,7%, меньше показателя на 1 марта на уровне 13,490 млрд долл.

По прогнозам НБУ, объем международных резервов Украины к концу года составит 18,7 млрд долл., при этом ключевым условием их роста является возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 млрд долл., – до 13,3 млрд долл.