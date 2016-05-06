Война против кэша

Трансформация Западного мира на фоне разрушения путинской Россией старой системы международных отношений и европейской системы безопасности сопровождается не менее значимыми финансово-экономическими процессами. Важнейшим среди них является переход на электронные платежные средства и массированная атака на наличные деньги, столь любимые многими.

В новых политических и финансовых реалиях западным банкам необходимо удержаться наплаву, и они с этим справятся за счет ужесточения контроля над денежными потоками. Главная жертва такой стратегии – кэш, который позволяет, и создавать разнообразные возможности для коррупции, и избегать оплаты налогов, и быть базой для расчетов всей теневой экономики, и, в том числе, быть надежной финансовой защитой простых граждан от банковского диктата и кредитных ловушек. Пока в обороте ходит значительное количество физических денежных знаков, банкам сложно установить финансовую диктатуру и реально контролировать расходы большинства граждан.

В новых политических и финансовых реалиях западным банкам необходимо удержаться наплаву, и они с этим справятся за счет ужесточения контроля над денежными потоками

Что дает основание для утверждений о войне против кэша? В первую очередь, активное обсуждение в европейских и американских финансовых кругах идеи изъятия из оборота купюр в 500 евро и 100 долларов. Например, Европейский центральный банк совсем недавно принял решение о выведении из оборота купюры в 500 евро (неофициальное название банкноты – «Бин Ладен»), начиная с 2018 года. Основная причина – использование данных банкнот для расчетов в нелегальных операциях. Доля данных купюр в общем обороте наличных евро составляет всего 3%, но их общая стоимость составляет уже 28%. Кстати, интересно, что самым большим лоббистом создания и введения в оборот данной купюры была Германия, которая хотела получить аналог купюры в 1 тысячу немецких марок. Да и уровень наличных расчетов среди немцев весьма высок.

В контексте общей стратегии ужесточения банковского контроля в глобальных масштабах следует также рассматривать очередной раунд атаки на оффшоры. Публикация «Панамских документов», где засветился и украинский эпизод, всего лишь очередной шаг, продолжение которого намечается уже в ближайшее время. Основной компрометирующий удар следует ожидать по незападным государствам и их лидерам, а также по тем западных странам и их партнерам, которые активно способствуют теневому финансовому обороту через оффшоры. При этом не исключено эпизодичное включение в оффшорный список некоторых западных политиков для усиления давления на них, что не всегда будет означать конец политической карьеры последних.

В контексте общей стратегии ужесточения банковского контроля в глобальных масштабах следует также рассматривать очередной раунд атаки на оффшоры

Яркий пример – ситуация вокруг британского премьер-министра Дэвида Камерона, готовящегося к принятию антикоррупционного саммита в Лондоне. Кстати, именно на этом саммите вновь будет поднято предложение об ограничении хождения наличных денег и постепенного перехода на электронные расчеты. Конечная цель – полный переход на цифровую валюту. Основное прикрытие – борьба с коррупцией и теневыми рынками.

В данном контексте сложно не согласится с некоторыми западными экспертами, считающими атаку на кэш попыткой окончательного установления банковского контроля над всем населением развитых стран мира. Среди него, по разным оценкам, около 10% не имеют никаких долгов перед банками, не берут займов и держат свои сбережения в наличных или драгоценных металлах. В случае полного перехода на цифровые деньги не останется никого кто будет свободен от банковского контроля. Нет никаких сомнений, что параллельно с войной против наличных денег вскоре будет запущена война против других физических аналогов денежных расчетов, в частности, золота и других драгоценных металлов.

Когда все будут пользоваться цифровой валютой, банки смогут легко блокировать любые счета любых клиентов – предлогов для этого будет более, чем предостаточно. Но для этого сначала будут уничтожены налоговые убежища (оффшоры), а потом постепенно ликвидирован кэш.

Кстати, тем странам, которые не будут сотрудничать в плане финансовой прозрачности и борьбы с оффшорами (а позже и выведения из оборота наличных денег) «Большая двадцатка» открыто угрожает санкциями. В данном контексте, президент Всемирного банка Джим Ен Ким отметил, что «у транспаретности заднего хода не будет…».

Между прочим, именно на экономическом форуме в Давосе в этом году активно обсуждалась идея перехода к обществу без наличных денег для выхода из экономической стагнации.

В описанном контексте Европа и США будут далее активно и успешно продвигать резкое сужение базы наличных денег, переходя на цифровые финансовые расчеты. Украина будет медленно, но уверенно следовать в фарватере данной тенденции, не столько реально борясь с коррупцией, сколько сужая финансовые права своих граждан.

Тем странам, которые не будут сотрудничать в плане финансовой прозрачности и борьбы с оффшорами "Большая двадцатка" открыто угрожает санкциями

Резкое снижение сумм наличных расчетов (подобная мера сейчас активно вводится и в Европе, например, - в Германии), принудительный перевод граждан на карточки и ужесточение контроля над цифровыми финансами, в условиях отсутствия инфраструктуры для принятия оплаты через «пластик», а также выживания за счет теневых расчетов большей части населения лишь усугубит общую ситуацию.

Пока же, украинские граждане могут наслаждаться активным использованием «налички» и свободы от банковского контроля, который все ближе подбирается к украинцам.