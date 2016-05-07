Трамп рассказал о необходимости сокращения госдолга США

В интервью телеканалу CNBC политик заявил, что США могли бы сократить выплаты кредиторам, если американская экономика окажется неспособной выдержать платежи, передает РБК.

Отвечая на вопрос ведущего Эндрю Росса, уверен ли он, что США, «должны платить по сто центов на доллар» или думает, что на самом деле «существуют способы для пересмотра этого долга», Трамп ответил утвердительно.

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По словам Трампа, сейчас США могут позволить себе такое долговое бремя, потому что правительство имеет возможность платить очень низкие проценты по взятым займам. Он напомнил, что госдолг США составляет $19 трлн и, вероятно, превысит $21 трлн. «Это просто шокирующие цифры», — сказал Трамп.

«Что будет, если мы увеличим выплаты? Если ставка поднимется на 2, 3, 5 процентных пунктов, у нас просто не станет страны», — сказал Трамп. По его словам, повышение даже на один процентный пункт станет для страны «катастрофой», и в таком случае правительству США придется проводить реструктуризацию долга, то есть договариваться о новых, более мягких условиях выплат.

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В ответ на уточняющий вопрос ведущего о том, не имеет ли он в виду перезаключение уже существующих договоров по гособлигациям, Трамп заявил, что не хочет их пересмотра. «Но я думаю что можно провести дисконтирование. Я думаю, понимаете, в зависимости от того, каковы процентные ставки, на мой взгляд, можно перевыкупить (гособлигации - ред.)», — сказал миллиардер.

Как сообщал УНИАН, на данный момент госдолг США составляет 19,11 триллиона долларов. Каждую секунду долг растет на несколько тысяч. На одного американца приходится 59,1 тысячи долларов долга.

Около $13,7 трлн госдолга приходятся на частных инвесторов, а также американские и зарубежные инвесткомпании. Остальная часть госдолга приходится на внутренние заимствования.