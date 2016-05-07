В США объявили о новых финансовых правилах из-за "панамского скандала"

Меры являются частью усилий Белого дома по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег, сообщает Голос Америки со ссылкой на Associated Press.

Министр финансов США Джейкоб Лью призвал Конгресс принять закон, который повысит прозрачность банковской системы США и поможет правоохранительным органам отследить тайных владельцев компаний.

Новый закон обяжет компании знать своих владельцев, раскрывать перед налоговыми органами сведения о них и предоставлять правоохранительным органам доступ к такой информации.

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«Незаконная финансовая деятельность является серьезной проблемой для Соединенных Штатов и наших партнеров по всему миру, - отметил Лью в письме лидерам Конгресса. - Дополнительная законное основание необходимо для того, чтобы максимально усилить позиции США для борьбы с недобросовестными игроками, которые стремятся скрыть свои финансовые операции и уклониться от выполнения своих налоговых обязанностей».

Недавно Министерство финансов завершило работу над так называемым правилом «надлежащей проверки клиента», которое указывает, как банки должны вести учет того, кто владеет компаниями, которые используют их услуги.

Второе предложенное правило закроет лазейку, которая позволяет узкому классу компаний с иностранным участием избегать отчетности перед налоговыми органами.

Министр финансов также призвал ратифицировать восемь налоговых договоров, находящихся на рассмотрении в Сенате.

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Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года международный пул журналистов под финансированием американской некоммерческой организации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годы. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.