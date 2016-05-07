МВФ: правительство Гройсмана благосклонно к сотрудничеству с фондом, это обнадеживает

Международный валютный фонд назвал обнадеживающим то, что правительство Украины во главе с Владимиром Гройсманом демонстрирует приверженность программы сотрудничества с фондом.

Соответствующее заявление накануне сделал исполнительный директор подразделения МВФ в Европе Махмуд Прадан, сообщает «Радио Свобода».

«Мы считаем обнадеживающим то, что новое правительство готово присоединиться к программе, остаться с программой, его усилия в этом направлении», – отметил он.

Махмуд Прадан также выразил надежду на то, что Украина и МВФ возобновят программу сотрудничества.

Ожидается, что миссия МВФ прибудет в Киев на следующей неделе.

МВФ временно приостановил сотрудничество по программе объемом в 17,5 миллиардов долларов во время политического кризиса в Украине.

14 апреля Верховная Рада уволила с должности премьера Арсения Яценюка и назначила новым главой правительства Владимира Гройсмана.

Ранее на этой неделе МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5% при инфляции 15,1%.