Гройсман создает подразделение по контролю за таможенниками: дал три месяца, чтобы навести порядок

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в ближайшее время будет создано межведомственное подразделение по контролю за работой таможенников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания в пункте пропуска “Краковец” Львовской таможни при участии председателя Госпогранслужбы Виктора Назаренко, председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, руководства Львовской таможни и силовых подразделений Львовской области, руководства Львовской ОГА.

“У вас есть три месяца, чтобы навести порядок на украинской таможне. Если на это есть политическая воля — я поддержу, если нет — пишите уже сегодня заявления, потому что вас сметет. В ближайшее время будет создано межведомственное подразделение, которое будет контролировать таможенников. Это будет сотня людей, которые будут оснащены всеми техническими средствами, чтобы показать, как надо работать. Я обеспечу их как можно лучше”, - отметил Гройсман.

Также во время совещания премьер отметил, что его сегодняшняя поездка на Львовскую таможню направлена на то, чтобы стимулировать изменения в работе таможенной службы.

“Если будем честно делать свою работу, то мы дополнительно получим минимум 50 млрд дополнительных поступлений от таможни в бюджет”, - отметил Гройсман.

Он также заявил, что «черные» и «серые» схемы на таможне — это мародерство и преступление.

“В то время, когда на востоке наши военные защищают страну, когда люди не имеют денег купить лекарства — «черные» и «серые» схемы на таможне — это мародерство и преступление”, - подчеркнул Гройсман.

Читайте такжеГройсман: необходимо "исключить человеческий фактор" из таможенной системы

Премьер, обращаясь к участникам совещания, еще раз подчеркнул, что основным заданием является наведение порядка на таможне, и на это он дает три месяца.

При этом глава правительства подчеркнул, что “никто не будет смотреть дальше на то, что делается”, он рассчитывает на ответственность всех руководителей и силовиков и подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко полностью поддерживает инициативы по изменению работы таможни.