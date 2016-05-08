Канада следом за США снимет санкции с Беларуси: увидела "позитивные изменения"
03:28, 08 мая 2016Финансы
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Канада уже разрешила экспорт ряда товаров и технологий.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте канадского МИД.
Отмечается, что Канада снимет санкции, введенные в 2006 году в ответ на «позитивные изменения в Белауси».
Уточняется, что данная мера согласуется с недавним снятием санкций в отношении Беларуси со стороны США и Евросоюза.
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Сообщается, что Канада уже разрешила «экспорт ряда товаров и технологий» пока идет процесс полного снятия санкций.
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