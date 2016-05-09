В Китае ухудшились результаты внешней торговли

Экспорт упал на 1,8 процента по сравнению с апрелем прошлого года, сообщила таможенная служба КНР, передает Deutsche Welle.

Снижение продаж китайских товаров за рубежом возобновилось после неожиданного роста в марте на 11,5 процента.

Импорт в апреле сократился на 10,9 процента к аналогичному периоду предыдущего года, что стало 18-м подряд месяцем падения на фоне слабого внутреннего спроса. В марте импорт показал 13,8 процента сокращения.

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Согласно официальным данным, китайская экономика продемонстрировала 6,7 процента роста - самый низкий за последние семь лет показатель. Опрос промышленников показал сокращение активности как в индустриальном производстве, так и количестве занятых людей.

Сальдо внешней торговли в апреле составило 45,6 миллиарда долларов США.

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Пекин, пытаясь стимулировать самодостаточность экономики и внутреннее потребление, ослабил контроль за рынками кредитов и недвижимости. Аналитики отмечают, что влияние этих решений будет временным, добавляет агентство АР. Мартовский рост экспорта, говорят они, объясняется слабой базой прошлого года и оживлением бизнеса после китайского Нового года в феврале.